Grünen-Fraktion will mit IGBCE-Chef Vassiliadis diskutieren

WEIMAR (dpa-AFX) - Nach der Absage des Leag-Konzernbetriebsrats nimmt der Vorsitzende der Gewerkschaft IGBCE, Michael Vassiliadis, digital an der Klausur der Grünen-Bundestagsfraktion in Weimar teil. Das sagte eine Fraktionssprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Vassiliadis solle am Dienstagnachmittag für die Sitzung zum Thema Klimaschutz von 15 bis 17 Uhr zugeschaltet werden.

Arbeitnehmervertreter des Energiekonzerns Leag hatten ihre Teilnahme im Streit um einen früheren Kohleausstieg am Vortag kurzfristig abgesagt. Am Wochenende war eine Beschlussvorlage für die Klausur bekannt geworden, die einen auch für Ostdeutschland auf 2030 vorgezogenen Kohleausstieg vorsieht. Die Leag betreibt Braunkohle-Bergbau in der Lausitz sowie Kraftwerke in der Region./hrz/DP/mis