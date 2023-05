Grünen-Fraktionschefin kritisiert fehlende Transparenz beim Haushalt

Werbung

Heute im Fokus

SVB-Eigentümer verklagt HSBC. Großaktionär Drahi stockt Beteiligung an BT Group auf. China will sich Zugriff auf Rohstoffe im Kongo sichern. Lufthansa kauft vier weitere Airbus A350-900. Deutsche Telekom weist Kritik an Glasfaserausbau zurück. Hertha BSC begibt Anleihe. TikTok klagt gegen Verbot in US-Bundesstaat Montana. thyssenkrupp Nucera erhält Elektrolyseure-Großauftrag aus Schweden.