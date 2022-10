Grünen-Fraktionsspitze wirbt um Zustimmung zu Scholz' Atomkurs

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Spitze der Grünen-Bundestagsfraktion hat an ihre Abgeordneten appelliert, den Vorschlag von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zur Schlichtung des Atomstreits zu unterstützen. Der Bundeskanzler habe seine Richtlinienkompetenz ausgeübt und daher sollte man inhaltliche Vorbehalte hinten anstellen, wie Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann erklärte. Sie erwartet, dass ihre Fraktion bei ihrer Sitzung den Vorschlag für den von Scholz angeordneten Leistungsbetrieb der Kernkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim 2 sowie Emsland über den 31. Dezember hinaus bis längstens zum 15. April 2023 trotz Kritik unterstützen wird.

"Wir werden empfehlen, dass wir dem Vorschlag folgen, auch wenn die fachliche Notwendigkeit für das Akw Emsland aus unserer Sicht nicht plausibel ableitbar ist", erklärte Haßelmann. Der Stresstest für die Energieversorgung in den kommenden Monate habe einen Reservebetrieb für das Akw Emsland nicht notwendig erscheinen lassen.

Zuvor hatte Scholz in einem Brief an die Minister des Bundesumweltministeriums, des Bundeswirtschaftsministeriums und des Bundesfinanzministeriums erklärt, dass die verbliebenen drei deutschen Atomkraftwerke bis Mitte April im Streckbetrieb bleiben sollen. Die Grünen-Fachminister Robert Habeck und Steffi Lemke hatten einen Reservebetrieb für lediglich die beiden süddeutschen Akw für die Wintermonate bis Mitte 15. April angestrebt.

Scholz entschied, auch den Meiler Emsland nicht wie geplant Ende Dezember abzuschalten, sondern bis längstens zum 15. April 2023 im Reservebetrieb zu halten. Die FDP um Bundesfinanzminister Christian Lindner hatte eine Laufzeitverlängerung der drei Akw bis mindestens Ende 2024 gefordert.

Haßelmann betonte, es sei positiv an dem Vorschlag, dass das Datum für den Atomausstieg mit dem 15. April 2023 sicher sei und dass keine neuen Brennelemente gekauft würden. "Das ist gut und wichtig", erklärte Haßelmann. Der Atomausstieg sei "unumkehrbar" und als Signal sehr wichtig.

