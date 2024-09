Grünen-Geschäftsführerin: AfD und BSW Handlanger Putins

BERLIN (dpa-AFX) - Die Politische Geschäftsführerin der Grünen, Emily Büning, hat AfD und BSW als "Handlanger" des russischen Präsidenten Wladimir Putin bezeichnet. Das sagte Büning in der "Berliner Runde" der ARD zur Landtagswahl in Brandenburg. Es gehe darum, Angst zu schüren und Verunsicherung zu schaffen in Deutschland.

AfD und BSW sind gegen Waffenlieferungen an die Ukraine und für sofortige Verhandlungen der Ukraine mit Russland.

Büning sagte weiter, die Grünen wollten noch klarer herausstellen, wie sie Deutschland nach vorne bringen wollten. Das "Schlechtreden" helfe nicht./hoe/DP/he