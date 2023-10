Grünen-Nachwuchs kritisiert EU-Asylpläne harsch

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grüne Jugend kritisiert die Einigung auf einen weiteren wichtigen Bestandteil der EU-Asylreform heftig. Die aktuelle Verständigung sei "Wasser auf die Mühlen rechter Regierungen in Europa", sagte der Co-Chef der Nachwuchsorganisation, Timon Dzienus, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Trotz Änderungen an der Krisenverordnung verschlechtert sich die humanitäre Lage für Geflüchtete weiter."

Die sogenannte Krisenverordnung ist ein zentrales Element der geplanten EU-Asylreform. Über sie könnte etwa bei einem besonders starken Anstieg der Migration der Zeitraum verlängert werden, in dem Menschen unter haftähnlichen Bedingungen festgehalten werden können. Zudem könnte der Kreis der Menschen vergrößert werden, der für die geplanten strengen Grenzverfahren infrage kommt. Grundsätzlich sehen die Pläne für die EU-Asylreform zahlreiche Ergänzungen und Verschärfungen vor, um unerwünschte Migration zu begrenzen.

"Ich halte die deutsche Zustimmung zu dieser Chaosverordnung für falsch. Das individuelle Asylrecht wird so in ganz Europa weiter infrage gestellt", erklärte Dzienus. Menschen, die vor Krieg und Gewalt flöhen, könnten in unwürdigen Außengrenzverfahren landen oder würden einfach durchgewunken. "So wird noch mehr Leid und Chaos an den europäischen Außengrenzen geschaffen." Er lastete die Zustimmung vor allem Kanzler Olaf Scholz (SPD) an.

Dass über die Pläne für den Krisenmechanismus wochenlang keine Einigung erzielt werden konnte, hatte insbesondere an humanitären Bedenken der Bundesregierung gelegen. Nachdem der Druck von Partnerländern gestiegen war, gab Berlin vergangene Woche den Widerstand gegen kleinere Zugeständnisse auf, hatte aber nur noch wenige Verbesserungen durchsetzen können. Zuletzt sperrte sich dann noch Italien, das nun aber ebenfalls im Ausschuss der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten einem Kompromiss zustimmte.

Auch der Grünen-Bundestagsabgeordnete Julian Pahlke kritisierte Scholz, der die deutsche Verhandlungsposition durch sein Drängen auf eine Zustimmung geschwächt habe. In dieser Situation habe Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) noch wichtige Änderungen erreicht. "Diese Krisen-Verordnung schafft aber mehr Chaos", bemängelte er unter anderem. "Es wäre EU-Staaten möglich, Geflüchtete für vier Wochen nicht zu registrieren. Damit können diese Menschen unregistriert weitergeschickt werden. Das macht eine faire Verteilung fast unmöglich." In den nun anstehenden Verhandlungen im Europaparlament könne die Reform noch scheitern.

Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann sprach von "relevanten Verbesserungen" im Vergleich zum ursprünglichen Entwurf./hrz/DP/men