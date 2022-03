Grünen-Politiker für Verlegung kranker Geflüchteter nach Deutschland

BERLIN (dpa-AFX) - Der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen hat sich dafür starkgemacht, geflüchtete Patienten aus den Nachbarländern der Ukraine nach Deutschland zu verlegen. "Wir müssen als Teil des Zivilschutzes, als Teil der Verantwortung, der humanitären Verantwortung, die wir haben, dafür sorgen, dass wir in den EU-Nachbarländern, die an die Ukraine grenzen, Patientinnen und Patienten jetzt systematisch nach Deutschland holen", sagte Dahmen am Donnerstag in der Sendung "Frühstart" von RTL/ntv. Dadurch sollten die Nachbarländer entlastet und die Menschen gut in Deutschland versorgt werden. "Da stehen wir in der Verantwortung und das sollten wir dringend tun."

Die Sorge um die Gesundheit der Geflüchteten treibe alle um, sagte Dahmen. Sie sollten in Deutschland daher in die gesetzlichen Krankenkassen aufgenommen werden. Das entlaste die Kommunen und sichere eine gute Versorgung für die Geflüchteten./wem/DP/eas