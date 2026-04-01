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Grünen-Politiker: Innerdeutsche Flüge in Krisenzeiten verzichtbar

20.04.26 11:55 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Grünen-Energiepolitiker Michael Kellner hält angesichts eines möglichen Treibstoffmangels innerdeutsche Flüge für verzichtbar. Das gelte auch für Kurzstreckenflüge ins europäische Ausland oder Privatjets, sagte Kellner der Deutschen Presse-Agentur. "Deutschland sollte sparen."

Frachtverkehr und internationale Verbindungen sollten Vorrang haben, Rettungsflüge sowieso, sagte Kellner. Für die Zukunft sollte die Bundesregierung endlich eine Entscheidung über eine "grüne Kerosin-Fabrik" in der Lausitz treffen. E-Fuels im Luftverkehr seien dringend notwendig.

Staatssekretäre des Bundeswirtschaftsministeriums sowie des Bundesverkehrsministeriums wollten an diesem Montag mit Branchenverbänden über die Versorgungslage bei Flugtreibstoffen beraten. Eine Sprecherin von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sagte mit Blick auf die Folgen des Iran-Kriegs, es gebe derzeit wöchentliche Krisentreffen zur Lage mit Branchenvertretern und den zuständigen Ressorts der Bundesregierung, nun sei es ein Treffen mit Schwerpunkt Kerosin.

Reiche hatte für den Fall eines Kerosinmangels Gegenmaßnahmen angekündigt - gleichzeitig aber vor Alarmismus gewarnt. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sagte am Sonntagabend bei der Eröffnung der Hannover Messe, die deutsche Wirtschaft und die Bürger müssten sich darauf verlassen können, dass die Versorgung mit zentralen Produkten wie etwa Diesel, Benzin, Flugbenzin gesichert bleibe. Derzeit sei die Lage zwar angespannt, aber die Versorgung gesichert./hoe/DP/nas