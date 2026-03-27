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Grünen-Politikerin warnt vor einseitigem Blick auf Migration

29.03.26 18:00 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Lamya Kaddor, warnt davor, die Migration etwa aus Syrien nur als Problem zu betrachten. "Wir haben ein substanzielles Interesse an Einwanderung und konkurrieren dabei mit anderen erfolgreichen Industriestaaten. Die Bundesregierung sollte der Realität endlich ins Auge sehen. Wir brauchen jedes Jahr rund 400.000 Einwanderer", sagte sie dem Nachrichtenmagazin "Focus".

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Kaddor: Viele Syrer inzwischen mehr Deutsch als Syrisch

"Mein Eindruck ist, dass viele der hierlebenden Syrerinnen und Syrer inzwischen mehr Deutsch sind als Syrisch", sagte Kaddor. Ein Großteil derer, die vor zehn Jahren gekommen seien, habe inzwischen Kinder, die hier geboren worden seien. Andere seien als Kinder und Jugendliche gekommen und hätten den Großteil ihres Lebens hier verbracht. "Liegt es wirklich in unserem bundesdeutschen Interesse, Menschen, die hier Wurzeln geschlagen haben, heimzuschicken? Das sind nämlich genau die Menschen, die den demografischen Wandel abpuffern", merkte Kaddor an.

Zugleich sieht die Grünen-Politikerin keine Bleibeperspektive für schlecht integrierte Syrer. "Wenn sich jemand der Integration völlig verweigert, sollte diese Person selbstverständlich keine Perspektive in Deutschland haben", sagte sie. "Wer sich aktiv gegen unser Land stellt, nicht arbeitet, kein Deutsch spricht, der muss auch nicht hierbleiben. Das ist auch konkret mein Appell an die Syrer, die bis heute nicht in Deutschland angekommen sind."

Al-Scharaa besucht Deutschland

Der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa ist am Montag in Deutschland zu Besuch, er will in Berlin Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) treffen und an einem Runden Tisch mit Unternehmern teilnehmen.

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Zu den Hauptthemen soll nach deutschen Regierungsangaben die Rückführung syrischer Flüchtlinge in ihre Heimat und der Wiederaufbau des im jahrelangen Bürgerkrieg schwer zerstörten Landes gehören./hrz/DP/he