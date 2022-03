Grünen-Sozialexperte fordert weitere Entlastungen wegen Kriegsfolgen

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts explodierender Energiepreise hat sich der Grünen-Sozialexperte Andreas Audretsch für weitere Entlastungen für Geringverdiener und Bedürftige ausgesprochen. "Wir werden mit dem ersten Entlastungspaket einen wichtigen Schritt gehen, damit die Menschen in Deutschland die steigenden Preise besser verkraften können", sagte Audretsch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Allerdings ist angesichts der Folgen des Kriegs in der Ukraine deutlich, dass dieses Paket nicht ausreicht." Der Sozial- und Haushaltspolitiker mahnte "weitere Entlastungen" an.

Die Ampel hatte sich im Februar unter anderem auf eine Anhebung der Pendlerpauschale für Fernpendler, die Streichung der EEG-Umlage und einen Zuschlag für Bedürftige verständigt.

"Wir erleben eine Zeitenwende und wenden enorme Milliardensummen für Investitionen in die Bundeswehr und den Klima- und Transformationsfonds auf", sagte Audretsch. Er forderte: "Daneben müssen wir den sozialen Frieden in Deutschland sichern und auch dafür Investieren." Mit der Dauer des Kriegs mit seinen Folgen und den explodierenden Energiepreisen kämen Auszubildende, Geringverdiener, viele Rentnerinnen und Rentner und Menschen in der Grundsicherung in Schwierigkeiten. Zuletzt hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vor Hunderttausenden Arbeitslosen im Fall eines Importstopps russischer Energie gewarnt.

"Wichtig ist, dass wir etwas für die Millionen Menschen in Deutschland tun, die gerade so mit ihrem Einkommen über die Runden kommen, ohne auf staatliche Leistungen angewiesen zu sein", betonte Audretsch. "Maßnahmen, die sich erst nach der Steuererklärung positiv auswirken, nutzen vor allem Menschen mit sehr hohen Einkommen und sind darum wenig geeignet."

Audretsch verwies auf eine geplante Neuordnung der Pendlerpauschale zugunsten unterer Einkommensgruppen. "Darüber hinaus brauchen wir ein Instrument, um Geld direkt auszahlen zu können, wie wir es mit der Einführung des Klimageldes schaffen wollen", so Audretsch. So ein Klimageld sei im Koalitionsvertrag verabredet, sagte er an die Adresse der Koalitionspartner.

"Bei der Grundsicherung sollten wir über die geplante Einmalzahlung hinaus nachlegen", so Audretsch. Das Bundesverfassungsgericht habe geurteilt, dass die Regelsätze bei extremen Preissteigerungen angepasst werden müssten. "Das ist nun der Fall." Auch eine Grundsatzreform der Regelsatz-Berechnung sei nötig. Audretsch sagte: "Mit der steigenden Gefahr sozialer Verwerfungen in Deutschland durch die aktuellen Krisen bin ich sicher, dass die Offenheit für weitere Entlastungen und grundlegende Veränderungen auch bei den Ampelpartnern da sein wird."/bw/DP/stk