Grünen-Spitzenkandidaten freuen sich über "historisches" Ergebnis

WIESBADEN (AFP)--Die Grünen-Spitzenkandidaten Priska Hinz und Tarek Al-Wazir haben ihr "historisches" Ergebnis bei der Landtagswahl in Hessen gefeiert. Vor jubelnden Anhängern sprach Hinz am Sonntag in Wiesbaden von einem "wunderbaren Ergebnis". Es sei klar, dass die Wahlkampfthemen der Partei bei Verhandlungen über eine neue Regierung die "Richtschnur" sein würden. Das Wahlergebnis sei ein Auftrag an die Grünen, bei der Energiewende und der Verkehrswende weiterzumachen, sagte Al-Wazir.

Die Grünen erzielten Hochrechnungen zufolge ein Rekordergebnis von 19,5 bis 19,7 Prozent. Aufgrund des schwachen Abschneidens der CDU ist eine Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition in Wiesbaden jedoch offen. Rechnerisch möglich wäre eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP.

DJG/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2018 13:55 ET (17:55 GMT)