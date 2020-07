Gewinne zum Start: DAX nimmt Kurs auf 12.400-Punkte-Marke

Der DAX startet mit einem Plus von 1,01 Prozent bei 12.378,80 Punkten in den neuen Handelstag.

In den vergangenen Tagen war der Leitindex mehrfach an der 12.350 Punkte-Marke abgeprallt, heute geht es direkt zum Start darüber. Um die 12.500 Zähler würde die nächste größere Hürde warten. Auf der Unterseite hatte zuletzt die runde Marke von 12.000 Punkten gestützt.

Auch wenn es zum Start nach oben geht, gibt es warnende Stimmen: "Ein Ausbruch auf der Oberseite dürfte genauso scheitern wie ein Ausbruch auf der Unterseite", sagt ein Marktteilnehmer. "Das Risiko einer zweiten Infektionswelle mahnt zur Vorsicht", sagt er.

Im Fokus der Anleger steht am Donnerstag der US-Arbeitsmarktbericht. Wegen der Feierlichkeiten rund um den Unabhängigkeitstag am Samstag, den 4. Juli, wird der Arbeitsmarktbericht bereits heute veröffentlicht. Nachdem die US-Wirtschaft schon im Mai überraschend wieder Stellen aufgebaut hatte, rechnen Experten mit einer weiteren Erholung. "Der Arbeitsmarktbericht sollte gut ausfallen, darauf weisen die jüngsten Konjunkturdaten wie die Einkaufsmanager-Indizes hin", sagt Heino Ruland von Ruland Research. Er ergänzt aber auch, Anleger sollten einen guten Bericht nicht überbewerten. So habe zum Beispiel Apple wegen der Pandemie schon wieder Stores geschlossen. "Das deutet eher auf ein Hin und Her am Arbeitsmarkt hin", so der Analyst.

Die Umsätze dürften vor dem US-Arbeitsmarktbericht weiter zurückgehen. Der Bericht dürfte dann auch die Weichen für den Nachmittag stellen.

