AstraZeneca-Aktie höher: Prostatakrebs-Behandlung Lynparza in Japan zugelassen

AstraZeneca hat in Japan eine Zulassung für seine Prostatakrebs-Behandlung Lynparza bekommen

Überdies erhielt das Unternehmen die Zulassung für den erweiterten Einsatz von Soliris zur generellen Behandlung von Myasthenia gravis, einer Autoimmunerkrankung, die zu einer hochgradigen Ermüdbarkeit der Muskulatur führt.

Lynparza kann in Japan künftig in Kombination mit Abirateron und Prednisolon für die Behandlung von metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs eingesetzt werden, wie der englisch-schwedische Pharmariese mitteilte. Lynparza wird gemeinsam mit Merck & Co. entwickelt.

In einer separaten Mitteilung von AstraZeneca heißt es, Soliris werde in Japan für die Behandlung von generalisierter Myasthenia gravis bei Kindern und Jugendlichen unter bestimmten Bedingungen zugelassen. Es ist die erste und einzige zielgerichtete Therapie für diese Krankheit, die es in Japan gibt.

Am Donnerstag steigt die AstraZeneca-Aktie in London zeitweise um 0,3 Prozent auf 108,02 Pfund.

