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Grünes Licht

E.ON-Aktie tiefer: CMA gibt Übernahme von Ovo Energy frei

E.ON-Aktie tiefer: CMA gibt Übernahme von Ovo Energy frei

Die britische Wettbewerbsbehörde CMA hat die Übernahme von Ovo Energy durch E.ON freigegeben. Damit erhält der Energiekonzern grünes Licht für die bereits im Mai angekündigte Transaktion.

Werte in diesem Artikel
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E.ON SE
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E.ON hat für die Übernahme von Ovo Energy grünes Licht erhalten. Wie die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde CMA mitteilte, hat sie den Deal freigegeben.

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Die CMA hatte Anfang September eine Untersuchung eingeleitet. Sie wollte prüfen, ob die Übernahme "zu einer erheblichen Verringerung des Wettbewerbs auf einem oder mehreren Märkten für Waren oder Dienstleistungen in Großbritannien führen" würde.

E.ON übernimmt Ovo Energy

E.ON hatte im Mai bekanntgegeben, den britischen Konkurrenten Ovo Energy für eine nicht genannte Summe zu erwerben.

Die E.ON-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise 1,33 Prozent auf 16,64 Euro nach.

DOW JONES

Bildquellen: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images, E.ON

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Datum Rating Analyst
28.09.26 EON SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.09.26 EON SE Buy UBS AG
01.09.26 EON SE Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 EON SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.26 EON SE Buy Jefferies & Company Inc.

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