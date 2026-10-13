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Grünes Licht

Kimberly-Clark darf Kenvue übernehmen: EU gibt Deal unter Auflagen frei - Aktien in Rot

Kimberly-Clark darf Kenvue übernehmen: EU gibt Deal unter Auflagen frei - Aktien in Rot

Kimberly-Clark hat nach Zugeständnissen grünes Licht von der EU-Kommission für die 40 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Kenvue erhalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kenvue Inc Registered Shs
15.75 EUR 0.22 EUR 1.42 %
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Kimberly-Clark Corp.
89.29 EUR 1.17 EUR 1.33 %
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Wie die EU-Kommission mitteilte, hat der US-Konzern, der für seine Marke Kleenex bekannt ist, mit seinen Zugeständnissen die wettbewerbsrechtlichen Bedenken vollständig ausgeräumt. Kimberly-Clark hat sich bereit erklärt, alle seine Tampon- und sonstigen Damenhygienemarken im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) zu veräußern. Die betroffenen Marken sind Kotex (einschließlich der Untermarke Lidie), Camelia und Record.

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Kimberly-Clark hatte sein Angebot für Kenvue im November 2025 angekündigt. Die Transaktion einschließlich Schulden hat einen Gesamtwert von 48,7 Milliarden US-Dollar.

Die Kenvue Inc. stellt Hygieneprodukte her. Zu den bekanntesten Marken zählen Neutrogena, Carefree, o.b., Listerine und Imodium.

Die Kimberly-Clark-Aktie notiert im NASDAQ-Handel zeitweise 1,37 Prozent tiefer bei 97,42 US-Dollar, während die Kenvue-Aktie 1,26 Prozent auf 17,61 US-Dollar verliert.

DJG/DJN/mgo/uxd

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Creativa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14.12.17 Kimberly-Clark Hold Deutsche Bank AG
09.01.17 Kimberly-Clark Equal Weight Barclays Capital
25.10.16 Kimberly-Clark Hold Deutsche Bank AG
25.10.16 Kimberly-Clark Neutral B. Riley & Co., LLC
25.10.16 Kimberly-Clark Sector Perform RBC Capital Markets

Information

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