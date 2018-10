Linde-Aktie gegen den Trend fest - Fusionsgenehmigung treibt weiter

Die genehmigte Mega-Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair treibt die Titel weiter an. Am Montag hatte die US-Kartellbehörde grünes Licht gegeben für den Zusammenschluss des deutschen Industriegaseherstellers mit dem amerikanischen Konzern.

Die zum Umtausch eingereichten Linde-Papiere kletterten zuletzt an der Spitze im deutschen Leitindex um über 1 Prozent auf 222 Euro, stehen damit aber noch unter ihrem Vorwochen-Hoch bei 228,60 Euro, das erreicht wurde, als das "Manager Magazin" über eine mündliche Zusage der US-Wettbewerbsbehörde FTC für die Fusion berichtet hatte.

Die Linde-Aktien werden künftig in New York und in Frankfurt notiert sein. Das Tauschangebot an die Linde-Aktionäre soll bis zum 31. Oktober 2018 vollzogen werden.

