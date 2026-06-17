Grünes Licht

Die Wettbewerbshüter der Europäischen Union haben der KfW und der französischen staatlichen Holdinggesellschaft Giat die Genehmigung erteilt, den Rüstungskonzern KNDS als größte Aktionäre gemeinsam zu kontrollieren.

Die Transaktion werfe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken auf, teilte die EU-Kommission mit. KNDS ist aus der Fusion des deutschen Unternehmens Krauss-Maffei Wegmann und der französischen Nexter hervorgegangen, und wird von Giat und Wegmann & Co kontrolliert. Beide halten jeweils einen Anteil von 50 Prozent. Die KfW will einen Anteil von 40 Prozent von Wegmann & Co erwerben.

DJG/DJN/brb/sha

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