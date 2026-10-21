Grupo Aeromexico SAB de CV Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Grupo Aeromexico SAB de CV Registered präsentierte am 19.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 0,52 MXN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Grupo Aeromexico SAB de CV Registered 13,04 MXN je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig wurden 27,96 Milliarden MXN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Grupo Aeromexico SAB de CV Registered 26,55 Milliarden MXN umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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