Grupo Aeromexico SAB de CV Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Grupo Aeromexico SAB de CV Registered hat sich am 19.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 USD. Im Vorjahresviertel hatte Grupo Aeromexico SAB de CV Registered 7,01 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Grupo Aeromexico SAB de CV Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,60 Milliarden USD im Vergleich zu 1,43 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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