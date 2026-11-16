Grupo Bolivar veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Grupo Bolivar gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3474,00 COP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3499,00 COP je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 9.623,79 Milliarden COP – das entspricht einem Zuwachs von 19,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.054,14 Milliarden COP erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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