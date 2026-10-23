Grupo Mexico SAB de CV Un öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Grupo Mexico SAB de CV Un hat am 20.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,340 USD je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat Grupo Mexico SAB de CV Un mit einem Umsatz von insgesamt 6,27 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 36,26 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.net
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