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Grupo Mexico SAB de CV Un stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

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Grupo Mexico SAB de CV Unsponsored American Depositary Receipt Repr 2 Sh
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Grupo Mexico SAB de CV Un gab am 21.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,94 Prozent auf 5,70 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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