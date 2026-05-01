Grupo Mexico SAB de CV Un stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Werte in diesem Artikel
Grupo Mexico SAB de CV Un gab am 21.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,94 Prozent auf 5,70 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Grupo Mexico SAB de CV Un
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Grupo Mexico SAB de CV Un
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Grupo Mexico SAB de CV Un Aktie News
Grupo Mexico SAB de CV Un Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Grupo Mexico SAB de CV Un nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.