Grupo Nacional Provincial SAB vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

31.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz lag bei 34,14 Milliarden MXN – das entspricht einem Zuwachs von 2,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33,20 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Das EPS lag bei 5,70 MXN. Im letzten Jahr hatte Grupo Nacional Provincial SAB einen Gewinn von 5,74 MXN je Aktie eingefahren.

Grupo Nacional Provincial SAB hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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