Grupo Nacional Provincial SAB vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Grupo Nacional Provincial SAB hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei 5,70 MXN. Im letzten Jahr hatte Grupo Nacional Provincial SAB einen Gewinn von 5,74 MXN je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 34,14 Milliarden MXN – das entspricht einem Zuwachs von 2,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33,20 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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