Grupo Palacio de Hierro SAB de CV öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

31.10.26 06:35 Uhr

Grupo Palacio de Hierro SAB de CV hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,01 MXN präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,860 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 13,96 Milliarden MXN in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,02 Milliarden MXN umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net