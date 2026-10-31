Grupo Profuturo SAB de CV veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Grupo Profuturo SAB de CV hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS belief sich auf 3,00 MXN gegenüber 4,00 MXN je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,30 Milliarden MXN – das entspricht einem Minus von 8,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,03 Milliarden MXN in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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