GSK-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

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Im März 2026 haben 7 Analysten eine Einschätzung der GSK-Aktie vorgenommen.

1 Experte empfiehlt das Halten der GSK-Aktie, 6 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 18,65 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von GSK auf 20,64 GBP beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Verkaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 19,00 GBP -7,95 31.03.2026 JP Morgan Chase & Co. 17,00 GBP -17,64 30.03.2026 JP Morgan Chase & Co. 20,54 GBP -0,48 26.03.2026 Deutsche Bank AG 19,00 GBP -7,95 24.03.2026 Barclays Capital 19,00 GBP -7,95 18.03.2026 Barclays Capital 19,00 GBP -7,95 12.03.2026 JP Morgan Chase & Co. 17,00 GBP -17,64 02.03.2026

Redaktion finanzen.net