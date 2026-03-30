GSK-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
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Im März 2026 haben 7 Analysten eine Einschätzung der GSK-Aktie vorgenommen.
1 Experte empfiehlt das Halten der GSK-Aktie, 6 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 18,65 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von GSK auf 20,64 GBP beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Verkaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|19,00 GBP
|-7,95
|31.03.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|17,00 GBP
|-17,64
|30.03.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|20,54 GBP
|-0,48
|26.03.2026
|Deutsche Bank AG
|19,00 GBP
|-7,95
|24.03.2026
|Barclays Capital
|19,00 GBP
|-7,95
|18.03.2026
|Barclays Capital
|19,00 GBP
|-7,95
|12.03.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|17,00 GBP
|-17,64
|02.03.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent