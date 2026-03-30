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GSK-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

31.03.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
GSK PLC Registered Shs
23,84 EUR 0,38 EUR 1,62%
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Im März 2026 haben 7 Analysten eine Einschätzung der GSK-Aktie vorgenommen.

1 Experte empfiehlt das Halten der GSK-Aktie, 6 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 18,65 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von GSK auf 20,64 GBP beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Verkaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital19,00 GBP-7,9531.03.2026
JP Morgan Chase & Co.17,00 GBP-17,6430.03.2026
JP Morgan Chase & Co.20,54 GBP-0,4826.03.2026
Deutsche Bank AG19,00 GBP-7,9524.03.2026
Barclays Capital19,00 GBP-7,9518.03.2026
Barclays Capital19,00 GBP-7,9512.03.2026
JP Morgan Chase & Co.17,00 GBP-17,6402.03.2026

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu GSK PLC Registered Shs

DatumRatingAnalyst
09:46GSK UnderweightBarclays Capital
30.03.2026GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2026GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026GSK HoldDeutsche Bank AG
18.03.2026GSK UnderweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
26.02.2026GSK BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2026GSK BuyJefferies & Company Inc.
04.02.2026GSK BuyJefferies & Company Inc.
07.01.2026GSK BuyJefferies & Company Inc.
19.11.2025GSK BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
24.03.2026GSK HoldDeutsche Bank AG
26.02.2026GSK NeutralUBS AG
19.02.2026GSK HoldDeutsche Bank AG
17.02.2026GSK HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.2026GSK HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09:46GSK UnderweightBarclays Capital
30.03.2026GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2026GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026GSK UnderweightBarclays Capital
12.03.2026GSK UnderweightBarclays Capital

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