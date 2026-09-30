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GSK-Aktie: Experten empfehlen GSK im September mehrheitlich zum Verkauf

Werte in diesem Artikel
Aktien
GSK PLC Registered Shs
21.79 EUR -0.01 EUR -0.05 %
Charts | News | Analysen

Im abgelaufenen Monat haben 12 Experten ihre Analyse der GSK-Aktie abgegeben.

3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von GSK mit Halten ein, 4 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 18,25 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von GSK auf 18,32 GBP beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG20,00 GBP9,1729.09.2026
Jefferies & Company Inc.25,00 GBP36,4629.09.2026
Deutsche Bank AG20,00 GBP9,1718.09.2026
UBS AG--17.09.2026
Deutsche Bank AG20,00 GBP9,1715.09.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)0,22 GBP-98,8015.09.2026
JP Morgan Chase & Co.17,00 GBP-7,2114.09.2026
JP Morgan Chase & Co.17,00 GBP-7,2114.09.2026
Jefferies & Company Inc.25,00 GBP36,4614.09.2026
RBC Capital Markets19,75 GBP7,8109.09.2026
Barclays Capital18,00 GBP-1,7508.09.2026
Deutsche Bank AG20,00 GBP9,1702.09.2026
JP Morgan Chase & Co.17,00 GBP-7,2101.09.2026

Redaktion finanzen.net

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.09.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
29.09.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
17.09.26 GSK Neutral UBS AG
15.09.26 GSK Hold Deutsche Bank AG

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