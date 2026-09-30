GSK-Aktie: Experten empfehlen GSK im September mehrheitlich zum Verkauf

30.09.26 18:00 Uhr

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Im abgelaufenen Monat haben 12 Experten ihre Analyse der GSK-Aktie abgegeben.

3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von GSK mit Halten ein, 4 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 18,25 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von GSK auf 18,32 GBP beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 20,00 GBP 9,17 29.09.2026 Jefferies & Company Inc. 25,00 GBP 36,46 29.09.2026 Deutsche Bank AG 20,00 GBP 9,17 18.09.2026 UBS AG - - 17.09.2026 Deutsche Bank AG 20,00 GBP 9,17 15.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 0,22 GBP -98,80 15.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 17,00 GBP -7,21 14.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 17,00 GBP -7,21 14.09.2026 Jefferies & Company Inc. 25,00 GBP 36,46 14.09.2026 RBC Capital Markets 19,75 GBP 7,81 09.09.2026 Barclays Capital 18,00 GBP -1,75 08.09.2026 Deutsche Bank AG 20,00 GBP 9,17 02.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 17,00 GBP -7,21 01.09.2026

Redaktion finanzen.net