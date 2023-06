GSK einigt sich auf ersten Vergleich zu Magenmittel Zantac

Werbung

Heute im Fokus

Jefferies-Experte blickt gelassen auf Nordex. Meta verbannt in Kanada Nachrichteninhalte von Facebook und Instagram. MTU erhält bei Pariser Airshow Aufträge in Milliardenhöhe. Rheinmetall will im Sommer weitere Marder-Schützenpanzer an die Ukraine liefern. Analyst schraubt Kursziel für EVOTEC kräftig hoch. Eni und Var Energi übernehmen Neptune-Portfolio für Milliardensumme.