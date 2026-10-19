DAX 25.623 +0,9%ESt50 6.204 +0,6%MSCI World 4.908 -0,5%Top 10 Crypto 10,79 +1,0%Nas 26.140 -2,1%Bitcoin 73.670 +0,9%Euro 1,1222 -0,2%Öl 107,7 -2,0%Gold 4.178 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

GSK: Lungenkrebsmittel in weltweiter Studie mit positiven Daten

Werte in diesem Artikel
Aktien
GSK PLC Sponsored American Depositary Recepit Repr Shs When Issued
43.00 EUR -0.80 EUR -1.83 %
Charts | News | Analysen
Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited Registered Shs Unitary 144A-Reg S
3.52 EUR -0.03 EUR -0.85 %
Charts | News | Analysen

Von Adria Calatayud

DOW JONES--GSK hat mit einem einlizenzierten Lungenkrebsmedikament positive Ergebnisse erzielt. Bei der Mehrheit der Lungenkrebspatienten in einer globalen frühen klinischen Studie seien die Tumore geschrumpft oder verschwunden, erklärte der britische Pharmakonzern. Das Medikament Risvutatug Rezetecan, kurz Ris-Rez, stammt ursprünglich chinesischen Unternehmen Hansoh Pharmaceutical.

Werbung

Ris-Rez wurde bei kleinzelligem Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium eingesetzt und erreichte eine objektive Ansprechrate von 61 Prozent. Dies ist der Anteil der Patienten, bei denen der Krebs nach der Behandlung schrumpfte oder verschwand.

Die Daten stützen laut GSK eine beschleunigte Entwicklung des Medikaments. Das Unternehmen führt derzeit Spätphasenstudien mit Ris-Rez bei fortgeschrittenen Formen von Lungen- und Prostatakrebs durch und plant zusätzliche Studien in früheren Krankheitsstadien.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 19, 2026 01:52 ET (05:52 GMT)

Aktuelle GSK Aktie News

Werbung

GSK Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GSK nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15.10.26 GSK Neutral UBS AG
14.10.26 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.26 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
08.10.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.26 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.