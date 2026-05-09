DAX24.616 -0,6%Est506.062 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1200 -0,3%Nas25.930 +0,9%Bitcoin54.927 +0,5%Euro1,1542 +0,1%Öl93,11 -1,1%Gold4.330 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Micron Technology 869020 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 BASF BASF11 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Angriffe zwischen Iran und Israel eingestellt: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen weitgehend erholt -- OpenAI beantragt Börsengang -- Inno Holdings, Nordex, GSK, Nuvalent im Fokus
Top News
Unsichere Lage im Nahost-Konflikt bleibt: DAX geht kaum verändert in den Tag Unsichere Lage im Nahost-Konflikt bleibt: DAX geht kaum verändert in den Tag
Aktien von Rheinmetall, HNESOLDT & Co schwächer - Morgan Stanley stuft Sektor ab Aktien von Rheinmetall, HNESOLDT & Co schwächer - Morgan Stanley stuft Sektor ab
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

GSK will in Milliardendeal US-Krebsspezialisten Nuvalent übernehmen

09.06.26 08:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nuvalent Inc Registered Shs -A-
102,00 EUR 23,90 EUR 30,60%
Charts|News|Analysen

LONDON/BOSTON (dpa-AFX) - Der britische Pharmakonzern GSK (GlaxoSmithKline) baut sein Onkologiegeschäft mit der milliardenschweren Übernahme des US-Biotechunternehmens Nuvalent (Nuvalent A) weiter aus. Dazu will GSK innerhalb von zehn Geschäftstagen ein öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche ausstehenden Stammaktien zu einem Stückpreis von 124 US-Dollar unterbreiten. Der gesamte Wert der Transaktion belaufe sich auf rund 10,6 Milliarden Dollar (9,2 Mrd Euro), teilte GSK am Dienstag mit. Den Angaben zufolge entspricht die Offerte einem Aufschlag von 26 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen 30 Kalendertage.

Den Zukauf wollen die Briten hauptsächlich aus neuen und bestehenden Kreditlinien sowie mit vorhandenen Barmitteln finanzieren. Der Abschluss wird für das dritte Quartal 2026 erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre und der Behörden.

GSK setzt mit der Übernahme seinen Kurs fort, das Krebsgeschäft durch gezielte Zukäufe auszubauen. Mit der Akquisition des Unternehmens aus Boston stärkt der Pharmakonzern seine Onkologie-Pipeline um mehrere zielgerichtete Krebstherapien. Im Fokus stehen vor allem die Wirkstoffkandidaten Neladalkib und Zidesamtinib zur Behandlung des nichtkleinzelligen Lungenarzinoms (NSCLC), wobei die Studien an beiden Mitteln sich bereits in fortgeschrittenen Entwicklungs- oder Zulassungsphasen befinden. Beide Mittel hätten Blockbuster-Potenzial mit einem Umsatz von mehreren Milliarden und könnten bei Zulassung durch die US-Arzneibehörde FDA schon in diesem Jahr auf den Markt kommen, hieß es.

Der Zukauf soll den bereinigten Gewinn je Aktie (core EPS) von GSK im laufenden Jahr und bis 2028 um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz verwässern. An seiner Prognose für 2026 hält das GSK-Management aber fest. Ab 2027 soll sich Nuvalent positiv auf den Umsatz und den bereinigten operativen Gewinn auswirken./tav/stw

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Nuvalent Inc Registered Shs -A-

DatumMeistgelesen