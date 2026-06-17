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GSR III Acquisition A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

GSR III Acquisition A äußerte sich am 01.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GSR III Acquisition A 0,040 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.net

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