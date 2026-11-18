GT Biopharma: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
GT Biopharma äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,98 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 26,00 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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