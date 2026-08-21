Take Two-Aktie klettert: Netflix-Auftritt zu GTA 6 lässt Leak-Sorgen abklingen

GTA-6-Vorschau begeistert

28.08.26 11:51 Uhr

Mithilfe eines Netflix-Vorabausschnitts zu GTA VI kann Spieleentwickler Take Two die Kontrolle über den Launch des Spiels zurückgewinnen, nachdem Leaks wochenlang für Unruhe gesorgt hatten.

• Trotz der Turbulenzen bleibt die Take-Two-Aktie laut Analysten überwiegend positiv bewertet, wobei der Erfolg des GTA VI-Launchs maßgeblich für die zukünftige Kursentwicklung ist.

• Vor dem offiziellen Auftritt gab es unautorisierte Gameplay-Leaks durch die Gruppe CyberLeek, was rechtliche Schritte und eine öffentliche Entschuldigung von Rockstar nach sich zog.

• Rockstar Games und Netflix haben erstmals gemeinsam exklusives Videomaterial zu GTA VI gezeigt, um die Leaks nach Wochen zu mildern und den Launch am 19. November zu bestätigen.

Rockstar und Netflix zeigen erstmals gemeinsam bewegtes Material zu GTA VI

Leak-Gruppe CyberLeek hatte zuvor unautorisiert Spielszenen verbreitet

Analysten bleiben trotz Turbulenzen nahezu geschlossen bei Kaufeinstufungen

Werbung

Die Take Two-Aktie rückt in den Fokus, nachdem Rockstar Games und Netflix am Donnerstag exklusiv einen erweiterten Blick auf das langerwartete Spiel Grand Theft Auto VI gezeigt haben. Der Auftritt sollte die Wogen nach wochenlangen Leak-Turbulenzen glätten und die narrative Kontrolle über den Launch zurückgewinnen. Der Starttermin am 19. November wurde im Zuge des Events erneut bestätigt.

Netflix-Exklusiv als Antwort auf die Leak-Krise

Rockstar Games, eine Tochter von Take Two, zeigte gemeinsam mit Netflix ein 27-minütiges Video zu Grand Theft Auto VI, das Netflix als "erste Partnerschaft dieser Art" bezeichnete. Sechs Stunden lang lief das Material exklusiv auf der Streaming-Plattform, bevor es auf Rockstars YouTube -Kanal und der GTA-Website öffentlich wurde. Gezeigt wurden Überfälle der Hauptfiguren Jason Duval und Lucia Camino auf Kioske, Juweliere und Diner sowie Verfolgungsjagden mit der Polizei im fiktiven, an Florida angelehnten Bundesstaat Leonida.

Dem Auftritt vorausgegangen waren unautorisierte Gameplay-Leaks einer Gruppe namens CyberLeek, die seit dem 18. August Videomaterial aus einer offenbar spielbaren Version des Spiels verbreitet hatte. Take Two geht juristisch gegen die Quelle vor und erwirkte Vorladungen gegen Microsoft und den Kommunikationsdienst Discord, zusätzlich reichte das Unternehmen DMCA-Aufforderungen gegen beide Unternehmen ein. Rockstar Games äußerte sich am Mittwoch erstmals öffentlich zu den Vorfällen: Es sei "niederschmetternd" für das Team gewesen, dass Gameplay-Videos auf diese Weise durchgesickert seien, und dies sei nicht die vorgesehene Art gewesen, das Spiel zu präsentieren. In einer weiteren Mitteilung entschuldigte sich das Studio für mögliche Spoiler und bat die Fans, bis zum Launch im November zu warten.

Werbung

Take Two-Aktie zwischen Kursdruck und Analystenvertrauen

Die Leak-Krise hatte spürbare Spuren an der Börse hinterlassen: Die Aktie von Take Two sank im Zeitraum zwischen dem 18. und 26. August um 4 Prozent. Seit Jahresbeginn ging es für das Papier neun Prozent nach unten. Am Freitag geht es jedoch aufwärts für die Take Two-Aktie: Sie steigt im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 2,21 Prozent auf 238,15 US-Dollar.

Analysten bewerten das Papier trotz der Turbulenzen mehrheitlich positiv: 17 von 17 bei TipRanks erfassten Häusern stufen die Aktie mit Buy oder vergleichbar ein. Das mittlere Kursziel bei 293,73 US-Dollar, die Spanne reicht von 270 bis 313 US-Dollar.

Prognose steht und fällt mit GTA VI

Take Two hatte am 7. August im Rahmen der Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 die Prognose für die Net Bookings von 8,0 bis 8,2 Milliarden US-Dollar bekräftigt, getragen vor allem vom GTA-VI-Launch im November. Die Nettobuchungen im ersten Quartal lagen mit 1,39 Milliarden US-Dollar leicht über der eigenen Prognosespanne, während sich der GAAP-Nettoverlust auf 34,1 Millionen US-Dollar ausweitete, nach 11,9 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Ursache war unter anderem eine Wertminderung von 43,4 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der Einstellung eines unangekündigten Drittanbieter-Titels.

Werbung

Ob sich die positive Resonanz auf das Netflix-Material in nachhaltigem Anlegervertrauen niederschlägt, dürfte sich mit dem Fortgang des juristischen Vorgehens gegen die Leak-Quelle und mit weiteren Informationen zum Launch zeigen.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.