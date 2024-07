GTI-Fans treffen sich in Wolfsburg

Werte in diesem Artikel

WOLFSBURG (dpa-AFX) - In Wolfsburg beginnt am Freitag (12.00 Uhr) das traditionelle GTI-Treffen für die Fans des sportlichen VW (Volkswagen (VW) vz) Golf. Erstmals findet es direkt am Stammsitz von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) statt. Bis zu 35.000 Besucher werden zu der dreitägigen Veranstaltung erwartet.

VW hatte das Treffen nach der Absage des bisherigen Veranstaltungsortes am Wörthersee nach Wolfsburg geholt und in GTI-Fanfest umbenannt. Neben GTI-Enthusiasten mit getunten Fahrzeugen soll es nun auch andere Autofans und Familien mit Kindern ansprechen.

Gezeigt werden auch mehrere Showfahrzeuge, die VW einst speziell für den Wörthersee entworfen hatte. Auf dem Parkplatz direkt vor der Volkswagen Arena können Besucher, die im Golf GTI anreisen, ihre eigenen Fahrzeuge präsentieren. Zum Abschluss ist am Sonntag ein Autokorso mit rund 200 Autos quer über das VW-Werksgelände geplant.

Die österreichische Gemeinde Wörth am See hatte 2023 nach mehr als 40 Jahren das Aus für das Treffen verkündet. Die Veranstaltung mit zuletzt mehr als 100.000 Besuchern habe den Ort an die Grenzen seiner Belastbarkeit und zu "zunehmender Kritik und abnehmender Akzeptanz" geführt, hatte die Kommune erklärt. Zudem verwies sie auf "die Notwendigkeit, das Handeln auf allen Ebenen nach den Prinzipien der Nachhaltigkeit auszurichten"./fjo/DP/ngu