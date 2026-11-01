Guangdong Cellwise Microelectronics A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Guangdong Cellwise Microelectronics A lud am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,22 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,270 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 147,1 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 125,6 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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