Guangdong Champion Asia Electronics A präsentierte Quartalsergebnisse
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Guangdong Champion Asia Electronics A lud am 20.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 0,27 CNY gegenüber -0,050 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 655,2 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 908,8 Millionen CNY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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