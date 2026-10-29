Guangdong Dtech Technology: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Guangdong Dtech Technology hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Guangdong Dtech Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 196,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 229,0 Millionen USD im Vergleich zu 77,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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