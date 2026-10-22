Guangdong Fuxin Technology A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

22.10.26 06:35 Uhr

Guangdong Fuxin Technology A lud am 21.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,24 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 212,7 Millionen CNY – ein Plus von 42,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Guangdong Fuxin Technology A 149,3 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net