Guangdong Leadyo IC Testing A präsentierte Quartalsergebnisse

30.10.26 06:35 Uhr

Guangdong Leadyo IC Testing A stellte am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Guangdong Leadyo IC Testing A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,09 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 197,0 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 159,2 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net