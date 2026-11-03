Guangdong Marubi Biotechnology A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Guangdong Marubi Biotechnology A hat am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Guangdong Marubi Biotechnology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,05 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,150 CNY je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 571,9 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 16,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 681,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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