Guangdong Marubi Biotechnology A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

03.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz lag bei 571,9 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 16,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 681,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Guangdong Marubi Biotechnology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,05 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,150 CNY je Aktie gewesen.

Guangdong Marubi Biotechnology A hat am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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