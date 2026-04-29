Guangdong Skychem Technology A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Guangdong Skychem Technology A hat am 27.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,150 CNY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Guangdong Skychem Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 144,6 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 101,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 42,40 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net