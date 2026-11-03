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Guangdong Weide Information Technology A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Guangdong Weide Information Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-
19.59 CNY 0.74 CNY 3.93 %
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Guangdong Weide Information Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,05 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Guangdong Weide Information Technology A ein EPS von 0,010 CNY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 25,5 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 23,1 Millionen CNY.

Redaktion Finanzen.net

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