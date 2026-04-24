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Guangzhou Anyka Microelectronics A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

25.04.26 06:35 Uhr

Guangzhou Anyka Microelectronics A hat am 22.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,05 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Guangzhou Anyka Microelectronics A ein EPS von -0,060 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 149,8 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 47,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 101,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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