Guangzhou Guanggang Gases and Energy A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Guangzhou Guanggang Gases and Energy A veröffentlichte am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,12 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,060 CNY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 785,4 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Guangzhou Guanggang Gases and Energy A einen Umsatz von 606,6 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.net
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