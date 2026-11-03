Guangzhou Jet Bio-Filtration A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Guangzhou Jet Bio-Filtration A hat am 31.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,09 CNY, nach 0,080 CNY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 147,5 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 130,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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