Guangzhou Jet Bio-Filtration A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

03.11.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 147,5 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 130,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,09 CNY, nach 0,080 CNY im Vorjahresvergleich.

Guangzhou Jet Bio-Filtration A hat am 31.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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