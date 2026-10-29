Guangzhou Tongda Auto Electric A legte Quartalsergebnis vor
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Guangzhou Tongda Auto Electric A äußerte sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurden 0,10 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Guangzhou Tongda Auto Electric A 0,070 CNY je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal hat Guangzhou Tongda Auto Electric A 284,7 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 250,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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