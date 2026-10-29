DAX 25.704 +0,4%ESt50 6.168 +0,1%MSCI World 4.937 +0,2%Top 10 Crypto 10,46 -2,2%Nas 26.550 +0,3%Bitcoin 71.663 -1,5%Euro 1,1139 -0,1%Öl 114,2 -1,0%Gold 4.033 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Guangzhou Tongda Auto Electric A legte Quartalsergebnis vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Guangzhou Tongda Auto Electric Co.,Ltd. Registered Shs -A-
10.59 CNY -0.08 CNY -0.75 %
Charts | News | Analysen

Guangzhou Tongda Auto Electric A äußerte sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,10 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Guangzhou Tongda Auto Electric A 0,070 CNY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Guangzhou Tongda Auto Electric A 284,7 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 250,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

Werbung

Guangzhou Tongda Auto Electric A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Guangzhou Tongda Auto Electric A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.