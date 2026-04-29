Guaranty Trust: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Guaranty Trust stellte am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS lag bei 5,89 NGN. Im letzten Jahr hatte Guaranty Trust einen Gewinn von 7,84 NGN je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal hat Guaranty Trust 609,81 Milliarden NGN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 520,12 Milliarden NGN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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