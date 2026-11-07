Guardian Pharmacy Services A präsentierte Quartalsergebnisse
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Guardian Pharmacy Services A hat am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 371,1 Millionen USD – eine Minderung von 1,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 377,4 Millionen USD eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
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