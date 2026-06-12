Gubre Fabrikalari TAS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Gubre Fabrikalari TAS hat am 11.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,04 TRY. Im Vorjahresviertel hatte Gubre Fabrikalari TAS 2,99 TRY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gubre Fabrikalari TAS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,39 Milliarden TRY. Im Vorjahresviertel waren 17,65 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net