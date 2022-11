Aktien in diesem Artikel Kering 541,90 EUR

-0,48% Charts

News

Analysen

Von Nick Kostov

MAILAND (Dow Jones)--Gucci-Kreativdirektor Alessandro Michele tritt zurück. Michele trete mit sofortiger Wirkung zurück, sagte ein Sprecher der Gucci-Muttergesellschaft Kering SA. Wie Kering am Mittwochabend mitteilte, verlässt Michele seinen Posten bei dem Luxus-Modehaus, nachdem er "eine fundamentale Rolle dabei gespielt hat, die Marke zu der zu machen, die sie heute ist". Kering nannte keine Gründe für Micheles Ausscheiden. In der Mitteilung sagte Michele, dass "es Zeiten gibt, in denen sich die Wege aufgrund der unterschiedlichen Perspektiven, die jeder von uns hat, trennen". Guccis Designbüro werde weiterhin die Richtung des Hauses vorgeben, bis eine neue kreative Organisation bekannt gegeben wird.

Micheles Weggang kommt zu einer Zeit, da Gucci versucht, subtilere Designs zu entwickeln, die über die Modesaison hinweg Bestand haben. Seit der Übernahme der kreativen Leitung von Gucci 2015 wurden Micheles extravagante Entwürfe von der Kritik gelobt und von Scharen jüngerer Kunden von New York bis Peking gekauft, was zu einem beachtlichen Wachstum der Marke führte. In den vergangenen Jahren blieb das Umsatzwachstum jedoch hinter dem einiger großer Konkurrenten wie Louis Vuitton und Dior zurück, die sich eher an ältere, wohlhabendere Kunden wenden, die zeitlose Produkte suchen. Dieser Trend wurde durch die Pandemie noch verschärft, da Gucci stark von Touristen aus Asien abhängig ist.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2022 01:50 ET (06:50 GMT)