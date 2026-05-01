DAX25.178 ±-0,0%Est506.071 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5000 -3,9%Nas26.580 -0,3%Bitcoin64.506 -1,0%Euro1,1624 -0,1%Öl95,76 -3,5%Gold4.443 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 adidas A1EWWW Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran sieht Verstoß gegen Waffenruhe: DAX letztlich stabil -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Xiaomi, adidas, PUMA, Schaeffler, NVIDIA, Infineon, Micron, SK hynix, Samsung, VW, BYD im Fokus
Top News
Xiaomi-Aktie nach Gewinneinbruch unter Druck: Kosten fressen Wachstum - was das fürs Depot bedeutet Xiaomi-Aktie nach Gewinneinbruch unter Druck: Kosten fressen Wachstum - was das fürs Depot bedeutet
Ölpreis- und Rendite-Schock drohen: Evercore warnt vor Schutzlücke - diese Aktien könnten jetzt robuster sein Ölpreis- und Rendite-Schock drohen: Evercore warnt vor Schutzlücke - diese Aktien könnten jetzt robuster sein
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Gucci steigt als Namensgeber in die Formel 1 ein

27.05.26 18:21 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - Die Luxusmarke Gucci wird ab der Saison 2027 als Partner des Renault-Teams Alpine in der Formel 1 auftreten. Der französische Rennstall wird in der kommenden Saison unter dem Namen "Gucci Racing Alpine Formula One Team" an den Start gehen, wie Alpine in einer Mitteilung verkündete.

Das Rennteam werde demnach in der kommenden Saison in den Farben von Gucci starten. Zu der Verkündung teilte die Luxusmarke einen Formel-1-Wagen, der mit einem Tuch der Luxusmarke verdeckt ist.

Der Rennstall geht in dieser Saison mit den beiden Fahrern Pierre Gasly aus Frankreich und Franco Colapinto aus Argentinien an den Start. Gasly befindet sich in der Fahrerwertung auf dem achten Rang, Colapinto auf Platz elf. Bisher war "BWT", ein österreichischer Hersteller von Wasserfiltern, der Namensgeber des Rennteams./dha/DP/jha